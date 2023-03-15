Beyaz perde Zübeyde Hanım'a selam duruyor: Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde vizyona girecek

Bir kadın bütün Dünyayı değiştirebilir diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım'ı ne kadar tanıyoruz? ICNN Yapım, bir ilke imza atarak Mustafa Kemal’i bize armağan eden, Türk halkının annesi Zübeyde Hanım’ın hayatını sinemaya taşıyor.

Geniş bir ekibin aylar süren titiz çalışmaları ile hazırlıklar tamamlandı. Senaryosunu İlber Tekinsoy’un üstlendiği ‘Onurlu savaşçıların yürekli analarına adanmış ‘Zübeyde’ filminin çekimlerine 13 Mart Pazartesi günü Anadolu’nun kadim şehri Bergama’da başladı.

Zübeyde karakterine son döneminin başarılı oyuncularından Aslıhan Güner hayat verecek. Filmde Alican Yücesoy, Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi birbirinden değerli oyuncular rol alacak.

'Zübeyde Analar ve Oğullar' filminin afişinde başrol oyuncusu Aslıhan Güner var. Filmin kadrosunda Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Filmin yapımcılarının da ilginç bir özelliği var. İzlenme rekorları kıran ‘Müslüm’ filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım’la birlikte ‘Zübeyde’ filmini sinemaya taşıma fikrine ortak olan Alper Tosun da Yıldırım gibi ODTÜ’lü.

Zübeyde filmi, sinema izleyicisini, bir devrin kapanıp, yenisinin açıldığı, ölümcül göçlerin ve salgınların yaşandığı bir döneme götürüyor... Karamanoğlu Mehmet Bey’in yüzyıllar önceki yenilgisinden sonra Selanik’e yerleştirilen Konyarlar’ın nasıl sağlam kök saldıkları... 1789 Fransız Devrimi sonrası, milliyetçilik akımlarının etkisiyle ulus devletlerin aynı coğrafyadaki doğum sancıları...

Balkan savaşı yenilgisiyle, bir tek mermi atılmadan Yunanistan’a terk edilen Selanik... Göçe zorlanan Müslüman Türkler…

İşte bu acı ve ateş çemberinin içinde 6 çocuğunun 4’ünü küçük yaşlarında hastalıklar yüzünden kaybetmiş bir annenin, cesaret, dirayet ve metanetle ‘Mustafa’sını yetiştirme sürecine ışık tutuyor Zübeyde filmi.

Anafartalar kahramanıyken ölüm fermanı imzalanan, halkını esaretten kurtarmaya çalışan Mustafa Kemal’in annesiyle ilişkisi, yaşadığı çatışmalar ve bugüne kadar hiç duymadığınız ve okumadığınız zorluklar, Zübeyde filmiyle beyaz perdeye taşınıyor.

Film, 57 senelik ömrüne 10 savaş ve pırıl pırıl bir Türkiye Cumhuriyeti sığdıran Mustafa Kemal Atatürk’ün, hikayesi az anlatılan annesiyle birlikte, Cumhuriyete olan yolculuğuna bir saygı duruşu. Bir kahramanın da bir annenin evladı olduğunu hatırlatıyor. Çocuğuna bir çınar gölgesi olup, her şartta muhtaç olduğu şefkat, sevgiyi gösteren bir annenin hikayesi. Kaç yaşına gelirsek gelelim, anneler için hep çocuk olduğumuzdan hepimizin hikayesi aynı zamanda…

Zübeyde Hanım’ın vasiyetini devam ettirme isteğiyle, gişe gelirlerinin bir bölümü Darüşşafaka’ya bağışlanacak olan Film, Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde , 29 Ekim 2023 haftasında sinemalarda vizyona girecek.