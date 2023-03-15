Fazıl Say Paris'te depremzedeler için sahne aldı: Gecede 2,3 milyon euro bağış toplandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım konseri düzenledi. Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıtılırken, gecede 2,3 milyon Euro bağış toplandı.

T24’ün aktardığına göre, Fondation De France işbirliğinde Paris'teki Olympia konser salonunda "Deprem karşısında tek yürek" adıyla düzenlenen gece Fransız devlet kanalı France 2'de canlı yayınlandı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın sahne aldığı gecede aynı zamanda Fransa'nın ünlü sanatçıları Gims, Zaz ve Patrick Bruel gibi isimler yer aldı.

Fransız Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak'ın katıldığı etkinlikte, bölgedeki röportajların video gösterimi yapıldı.

Fazıl Say, konserde yaptığı konuşmada depremlerden etkilenenlerden bahsederek, konser etkinliğine katılan sanatçılara teşekkür etti. Say, "Bir Türk vatandaşı olarak, Fransız halkının dayanışmasını hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Fransız sanatçı Zaz haziran ayında Türkiye'de düzenleyeceği konserin gelirlerini bağışlayacağını söyledi.

Konser ekinliğine katılan Türkiye'deki deprem bölgesinde bulunmuş olan Fransız arama kurtarma görevlilerinden Philippe Besson Kahramanmaraş'a vardıklarında AFAD'la görüştüklerini ve kente varır varmaz yardım faaliyetlerine başladıklarını belirtti. Besson, kurtarma arama faaliyeti sırasında 16 yaşında Feyzanur adlı genci kurtarma anlarını anlattı.

Çok sayıda kişinin katıldığı gecede toplanan bağış rakamı en son 2,3 milyon euro olarak açıklandı.