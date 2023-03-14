Fazıl Say'dan depremzedeler için Paris'te konser

Fazıl Say, bu akşam Paris'te 'Deprem Bölgesine Dayanışma' konserinde sahneye çıkacağını duyurdu.

Fazıl Say'dan depremzedeler için Paris'te konser

Piyanist Fazıl Say, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için Paris'te Olympia salonunda konser verecek. Konseri sosyal medyada duyuran Say, 'Kara Toprak' adlı eserini seslendireceğini ve organizasyonun devlet kanalı France 2'de yayınlanacağını söyledi.

Say paylaşımında, "Bu akşam Paris’te büyük bir 'Deprem Bölgesine Dayanışma' konserinde 'Kara Toprak' eserimi seslendireceğim. Paris’in Olympia Salonu'nda dünyanın büyük pop ve klasik starlarının yer alacağı bu yardım konseri organizasyonu televizyonlarda canlı yayınlanacak" ifadelerini kullandı. 

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