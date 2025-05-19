Bakan Ersoy Açıkladı! 26 Antik Kentte Daha Gece Müzeciliği Uygulaması Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin kültürel mirasına erişimi artırmayı hedefleyen gece müzeciliği uygulamasının 2025 yılında kapsamını genişleteceklerini açıkladı. Yeni uygulama kapsamında, 7 farklı ilde yer alan 26 antik kent, akşam saatlerinde de ziyarete açık olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre, geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi turistik alanlarda gece ziyaretleri mümkün hale gelmişti. Bu yıl da uygulama büyütülerek Galata Kulesi, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi önemli yapılar gece geç saatlere kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

MÜZEKART SAHİPLERİ EK ÜCRET ÖDEYECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli destinasyonlarda hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulamasının, 2025 yılında 7 ilde toplam 26 antik kentte daha devreye alınacağını belirtti. Uygulamanın özellikle sıcak yaz günlerinde müzelerin akşam saatlerinde de gezilebilmesine olanak tanıdığını vurgulayan Ersoy, 1 Haziran-1 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip Müzekart kullanıcılarının yalnızca 100 TL ilave ücret ödeyerek, belirlenen ören yerlerini saat 19.00'dan itibaren ziyaret edebileceğini ifade etti.

Uygulama ile birlikte, Nemrut Dağı’ndaki anıtsal heykeller de gün doğumu öncesi ışıklandırılarak 04.00 ile 09.00 saatleri arasında gezilebilecek. Bakanlık, bu adımla müzeleri sadece gündüz değil, yılın 12 ayı boyunca daha geniş saat aralıklarında erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA