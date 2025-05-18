İzmir'de 'Yolculuk' Temalı Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Uluslararası Edebiyat Festivali'nin 9'uncusu “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla 19-21 Eylül arasında düzenlenecek.

Festival kapsamında, çocuk ve gençlerin edebiyata ve okuma-yazmaya ilgisini artırmak, ulusal ve uluslararası yayınlara dair bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak, festival adına kalıcı eserler bırakmak amacıyla “Yolculuk” temalı şiir, öykü ve deneme yarışması yapılacak.

Ulusal düzeyde lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara devam eden gençlerin katılabileceği yarışmada, her kategoride birincilik ödülü 20 bin, ikincilik ödülü 15 bin, üçüncülük ödülü 10 bin lira olacak. Mansiyon alan üçer yarışmacıya da 5 biner lira ödülün yanı sıra plaket ve kitap seti hediye edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarışmaya 31 Temmuz günü saat 23.59'a kadar başvurulabilecek. Seçici kurul toplantısı 15 Ağustos’ta düzenlenecek ve sonuçlar 30 Ağustos’ta ilan edilecek. Yarışmada dereceye girenler, düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak.

Şiir kategorisinde seçici kurul asil üyeleri Veysel Çolak, Asuman Susam ve Duygu Kankaytsın’dan, öykü kategorisinde Mehmet Atilla, Gizem Pınar Karaboğa ve Barış İnce’den, deneme kategorisinde ise Y. Bekir Yurdakul, Gülce Başer ve Tuğrul Keskin’den oluşuyor.

Seçici kurulun yedek üyeleri Haydar Ergülen, Erkut Tokman ve Cenk Gündoğdu, raportörler ise Duygu Özsüphandağ Yayman ve Mehmet Emin Karagöz olacak.

Yarışma ile ilgili bilgi izmir.art web sitesinden ya da Atatürk Caddesi No: 454 Konak-Alsancak'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nden alınabilecek.

Kaynak: ANKA