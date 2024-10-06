Antalya'da Yeşilçam Rüzgarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 5-12 Ekim arasında Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği Yeşilçam Festivali’nin ilk günü etkinlikleri yoğun ilgi gördü. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel açılış kortejinin ardından Karaalioğlu Parkı' nda kurulan Yeşilçam Festival alanına akın eden yurttaşlar, unutulmaz anlar yaşadı. Alanda renkli yeşilçam dekorları, klasik araçlar, yeşilçam kahramanları fotoğraf köşeleri, panayır ve ahşap oyun alanları, antika ürün satış reyonları, dinlenme alanları ile sahne şovları yer aldı. Aralarında ilk yerli araç Devrim’in de yer aldığı klasik araçlar büyük ilgi gördü. Ahşap oyun alanlarında çocuklarıyla vakit geçiren aileler çocukluklarına adeta geri döndü.

DJ Daraske’nin unutulmaz yeşilçam müziklerinin yer aldığı 80’ler-90’lar Parti müzikleriyle başlayan sahne şovlarında ise sırasıyla sihirbaz gösterisi, yabancı dans grupları, jonklor show, sokak müzisyenleri, yeşilçam maskotları sahne aldı. Son olarak sahne alan Özgecan Güven 80'li ve 90'lı yılların müzikleriyle dolu unutulmaz bir konser verdi. Hareketli müziklere alkışlarla eşlik edenvatandaşlar, dans ederek doyasıya eğlendi.

FİLM GÖSTERİMİ

Dönem filmlerinin yer aldığı yazlık açık hava sinemasıda etkinlik alanında yeniden hayat buldu. Festival boyunca Türkiye'nin en büyük film koleksiyonerinden birisi olan yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoyun arşivinden yeşilçam filmleri sinemaseverlerle buluşuyor. Festivale özel makaralı makinede beyaz perdeye yansıyan ilk film, 1970 yapımı başrolünü Zeynep Değirmencioğlu'nun oynadığı "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" oldu.

Festival boyunca sahne programları ve yazlık sinema film gösterimleri devam edecek. Vatandaşlar, '@yesilcam.festivali' instagram hesabından programları takip edebilecek.

Kaynak: ANKA