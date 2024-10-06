Nostalji Tutkunları "Yeşilçam Festivali"nde Bir Araya Geldi

Antalya'da nostalji tutkunları "Yeşilçam Festivali"nde buluştu

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Nostalji Tutkunları "Yeşilçam Festivali"nde Bir Araya Geldi

Antalya'da düzenlenen "Yeşilçam Festivali"nin ilk gününde sahne gösterileri ve yazlık sinema izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.

Sihirbaz ve sahne sanatları gösterilerinin gerçekleştiği festivalde katılımcılar Yeşilçam usta sanatçılarının maskotları, panayır oyun alanları, ahşap ve nostaljik oyun alanları, Yeşilçam dekorları, klasik arabalar ve fotoğraf köşelerine ilgi gösterdi.

Festivalin ilk gününde sahne gösterilerini izleyen sanatseverler, yazlık sinema ile nostalji yaşadı.

"DJ Daraske"nin unutulmaz Yeşilçam müziklerinin yer aldığı etkinlikte, 80'ler ve 90'ların müzikleriyle ve Özgecan Güven'in şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşandı.

​​​​​​​Festival, 12 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA

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