’Sanat Tepebaşı’nda Etkinliği Tam Hız Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, yıllardır uluslararası ölçekte sürdürdüğü 3 büyük sanat etkinliğini bu sene ’Sanat Tepebaşı’nda’ adı ile bir arada gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, 12’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile belgesel gösterimi ve kitap imza günü düzenlendi. İlk olarak Atila Özer Karikatürlü Ev’de Mahir Karayazı tarafından hazırlanan Akif Kurtuluş ve Tuna Kiremitçi şair belgeseli gösterimi gerçekleştirildi.



"Akif Kurtuluş’u Gümüşlük’te, Tuna Kiremitçi’yi de Beyoğlu’nda göreceksiniz"

Gösterim öncesinde konuşan Mahir Karayazı, ’Mekansız’ ismiyle hazırladığı belgesel hakkında kısa bir bilgi verdi. Karayazı, “Mekan ve insan ilişkisi üzerine sanatçıları ile beraber çektiğim bir iş. İzleyeceğiniz 2 ayrı belgeselde Akif Kurtuluş’u Gümüşlük’te, Tuna Kiremitçi’yi de Beyoğlu’nda göreceksiniz. Tabii ki hatıralarıyla” dedi.



SÖYLEŞI VE KITAP IMZA GÜNÜ GERÇEKLEŞTI



Belgesel gösteriminin ardından ise Adımlar Kitap Evi’nde ’Cumhuriyet Sevincinin Destanı’ söyleşisi gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın da katıldığı söyleşide, Uluslararası Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen ve Şair-Yazar Hasan Erkek, Cumhuriyet ile ilgili yazılan kitaplardan bahsetti. Söyleşide Hasan Erkek’in yazdığı ’100. Yıl Cumhuriyet Destanı’ ve ’100. Yıl Cumhuriyet Alfabesi’ kitapları üzerine de konuşuldu. Söyleşinin ardından ise Ergülen ve Erkek, okurları için kitaplarını imzaladı.



Gösterime Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra şairler ve Eskişehirli şiir severler katıldı.

Kaynak: İHA