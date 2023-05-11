Alberto Mondiano'dan 100 Yahudi Yüz fotoğraf sergisi
Fotoğraf sanatçısı Albero Modiano 100 Yahudi Yüz fotoğraf sergisi bugün açılıyor.
Albero Modiano’nun 100 Yahudi Yüz fotoğraf sergisinin açılışı 11 Mayıs 2023’te Schneidertempel Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Sergi 4 Haziran 2023 tarihine dek ziyaretçilere açık olacak.
Alberto Modiano’nun belgesel fotoğrafçılıktaki 40. senesini 100 Yahudi Yüz fotoğraf sergisiyle kutluyor. Sergide, Modiano’nun dört senelik emeğiyle fotoğrafladığı 125 sanatçı, müzisyen, yazar ve düşünürün portreleri yer alıyor.
Serginin 16:00 – 20:00 arasındaki açılışından sonra 21:00 – 23:00 saatleri arasında tarihi İtalyan Sinagogu’nda gerçekleşecek konser ile etkinlik son bulacak.
I Fiori Della Primavera
Renan Koen ve Müzik Dostları
Renan Koen, Piano ve Soprano
Sedef Erçetin, Çello
Özata Ayan, Tanbur
Son Güncelleme: