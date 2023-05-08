Selçuk Balcı ve Korhan Özyıldız'ın Rize konseri iptal edildi: Baharın gelişini engelleyemeyeceksiniz

Karadenizli müzisyenler Selçuk Balcı ve Marsis’in solisti Korhan Özyıldız’ın sahne alacağı ‘Gençlik Baharı Karşılıyor’ isimli halk konseri iptal edildi.

Konserin iptalini sosyal medya hesabından duyuran Korhan Özyıldız, “Kendi memleketimiz Rize’de bir konserimize daha izin verilmedi. Peki, kabul edecek miyiz bunu? Tabii ki hayır. Baharın gelişini engelleyemeyecekler” ifadelerini kullandı.

Özyıldız, daha sonradan yaptığı paylaşımda, konserin Rize’nin ilçesi Fındıklı’da yapılacağını duyurdu. Özyıldız, şunları söyledi:

"Rize’de düzenlenecek olan gençlik konserine izin verilmemiştir. Konser, Fındıklı Belediyesi tarafından Fındıklı'da düzenlenecektir. Bahar gelecek, yasaklar bitecek!”

Kaynak: Gerçek Gündem