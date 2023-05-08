Kız Kulesi 11 Mayıs'ta açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen ve yapıya sonradan eklenen ve karakterine uygun olmayan eklentilerden arındırılan kule, 2 yıl aradan sonra ziyarete açılacak.

Kulenin yenileme çalışmaları, Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve mimar Han Tümertekin'den oluşan bilim kurulunun rehberliğinde gerçekleştirildi.