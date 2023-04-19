42. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 42'ncisi düzenlenen İstanbul Film Festivali'ndeki en iyi filme verilen Altın Lale Ulusal Yarışma Ödülü'nü Ayşe Polat'ın yazıp yönettiği 'Kör Noktada' filmi kazandı.
42. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni, 18 Nisan Salı gecesi Soho House İstanbul’da yapıldı. Törende Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazananlar açıklandı.
Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri takdim edildi.
Ulusal Yarışma’da ‘En İyi Film’e verilen Altın Lale Ödülü için yapımı 2022-2023 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. ‘Altın Lale’yi Ayşe Polat’ın yönettiği ‘Kör Noktada’ filmi alırken, Polat aynı zamanda 250 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.
Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen ‘Jüri Özel Ödülü’ne Fikret Reyhan’ın yönettiği ‘Cam Perde’, ‘En İyi Yönetmen’ ödülüne ‘Ayna Ayna’ filmiyle Belmin Söylemez, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne yine ‘Ayna Ayna’ filmindeki rolleriyle Manolya Maya, Şenay Aydın ve Laçin Ceylan değer görüldü.
‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü de ‘Cam Perde’ filmindeki performansıyla Alper Çankaya alırken, ‘En İyi Senaryo’ ödülünü ‘Kör Noktada’ filminin senaristi Ayşe Polat kazandı.
Ulusal Yarışma Altın Lale Ödülü
Kör Noktada
Yönetmen: Ayşe Polat
Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü - Onat Kutlar anısına
Cam Perde
Yönetmen: Fikret Reyhan
Mansiyon Ödülü
Sanki Her Şey Biraz Felaket
Yönetmen: Umut Subaşı
En İyi Yönetmen
Belmin Söylemez / Ayna Ayna
En İyi Erkek Oyuncu
Alper Çankaya (Cam Perde)
En İyi Kadın Oyuncu
Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan (Ayna Ayna)
En İyi Senaryo
Ayşe Polat (Kör Noktada)
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü
Bars
Yönetmen: Orçun Köksal
En İyi Görüntü Yönetmeni
Barış Aygen (Bir Tutam Karanfil)
En İyi Sanat Yönetmeni
Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (Iguana Tokyo)
En İyi Kurgu
Serhad Mutlu, Jörg Volkmar (Kör Noktada)
En İyi Özgün Müzik
Kazuya Nagaya, Sound Walk Collective (Iguana Tokyo)
FIPRESCI Ödülleri (Ulusal Yarışma)
Ayşe Polat (Kör Noktada)
Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü
Üçüncü Dünya Savaşı
Yönetmen: Houman Seyedi
Jüri Özel Ödülü
Pamfir
Yönetmen: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Mansiyon
Atlantic Bar
Yönetmen: Fanny Molins
FIPRESCI Ödülleri (Ulusal Kısa Film Yarışması)
8 Mart 2020: Bir Günce
Yönetmen: Fırat Yücel