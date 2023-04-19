42. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

42. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni, 18 Nisan Salı gecesi Soho House İstanbul’da yapıldı. Törende Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazananlar açıklandı.

Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri takdim edildi.

Ulusal Yarışma’da ‘En İyi Film’e verilen Altın Lale Ödülü için yapımı 2022-2023 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. ‘Altın Lale’yi Ayşe Polat’ın yönettiği ‘Kör Noktada’ filmi alırken, Polat aynı zamanda 250 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.

Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen ‘Jüri Özel Ödülü’ne Fikret Reyhan’ın yönettiği ‘Cam Perde’, ‘En İyi Yönetmen’ ödülüne ‘Ayna Ayna’ filmiyle Belmin Söylemez, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne yine ‘Ayna Ayna’ filmindeki rolleriyle Manolya Maya, Şenay Aydın ve Laçin Ceylan değer görüldü.

‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü de ‘Cam Perde’ filmindeki performansıyla Alper Çankaya alırken, ‘En İyi Senaryo’ ödülünü ‘Kör Noktada’ filminin senaristi Ayşe Polat kazandı.

Ulusal Yarışma Altın Lale Ödülü

Kör Noktada

Yönetmen: Ayşe Polat

Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü - Onat Kutlar anısına

Cam Perde

Yönetmen: Fikret Reyhan

Mansiyon Ödülü

Sanki Her Şey Biraz Felaket

Yönetmen: Umut Subaşı

En İyi Yönetmen

Belmin Söylemez / Ayna Ayna

En İyi Erkek Oyuncu

Alper Çankaya (Cam Perde)

En İyi Kadın Oyuncu

Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan (Ayna Ayna)

En İyi Senaryo

Ayşe Polat (Kör Noktada)

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

Bars

Yönetmen: Orçun Köksal

En İyi Görüntü Yönetmeni

Barış Aygen (Bir Tutam Karanfil)

En İyi Sanat Yönetmeni

Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (Iguana Tokyo)

En İyi Kurgu

Serhad Mutlu, Jörg Volkmar (Kör Noktada)

En İyi Özgün Müzik

Kazuya Nagaya, Sound Walk Collective (Iguana Tokyo)

FIPRESCI Ödülleri (Ulusal Yarışma)

Ayşe Polat (Kör Noktada)

Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü

Üçüncü Dünya Savaşı

Yönetmen: Houman Seyedi

Jüri Özel Ödülü

Pamfir

Yönetmen: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Mansiyon

Atlantic Bar

Yönetmen: Fanny Molins

FIPRESCI Ödülleri (Ulusal Kısa Film Yarışması)

8 Mart 2020: Bir Günce

Yönetmen: Fırat Yücel