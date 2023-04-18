Gazeteci Serdar Korucu'dan yeni kitap: Türk basınında Yahudi mülteciler: 1938 -1945

Gazeteci Serdar Korucu, son kitabı ile bu kez Yahudi toplumunun Nazi zulmünden kaçış sürecini Türk basını üzerinden anlatıyor.

Alfa Yayınevi'nden çıkan Türk basınında Yahudi mülteciler: 1938 -1945 kitabında Korucu, Yahudi mülteci gemileri üzerine dünya literatürünü ve Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergileri tarayarak Türkçedeki en kapsamlı çalışmayı kaleme aldı.

KİTAP HAKKINDA

Yahudi mülteci gemileri dendiğinde ilk akla gelen, 24 Şubat 1942'de, 769 yolcusuyla Karadeniz'de batırılan Struma olsa da, öncesinde ve sonrasında da irili ufaklı onlarca gemi, soykırımdan kaçan Avrupalı Yahudileri Karadeniz üzerinden, “yasadışı mülteci” olarak Filistin'e götürmek için çıktıkları seferlerde Türkiye karasularında yol alır ve bazen de Türk limanlarına sığınmak zorunda kalır.

Limanlarda beliren her bir gemi, Türk basınında 30'lu yıllardan itibaren yükselişe geçmiş Yahudi-karşıtlığının kendine ifade alanı bulması için bir vesile olur. Türk limanlarını bir an önce terk etmeye zorlanan ya da Karadeniz'e geri itilen bu gemilerden Salvador ve Mefkûre de, tıpkı Struma gibi yüzlerce Yahudi'ye mezar olacaktır.

SERDAR KORUCU KİMDİR?

İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde felsefe öğrenimi gördü. Çeşitli televizyon kanallarının haber merkezi ve haber program bölümlerinde editör/yapımcı/danışman olarak çalıştı. 2012’den beri CNN Türk’te editörlük yapıyor. Ulusal/uluslararası medya mecralarında dezavantajlı gruplar ve nefret söylemi üzerine haber, röportaj ve özel dosyalar hazırladı.

Yayımlanmış çalışmaları: Yabancı Gazetecilerin Gözüyle Kürt Sorunu (Güncel Yayıncılık, 2009); Suriye Yerle Bir Olduktan Sonra (Hayata Destek Derneği, 2013); 2015’ten 50 Yıl Önce, 1915’ten 50 Yıl Sonra: 1965 (Aris Nalcı’yla birlikte, Ermeni Kültür Derneği, 2014), Patriklik Fotoğrafçısı Dimitrios Kalumenos’un Objektifinden 6-7 Eylül 1955 (istos yayın, 2015-2016, iki cilt), Misafir (Can Yayınları, 2016), Tutku, Değişim ve Zarafet-1950’li Yıllarda İstanbul (Güven Gürkan Öztan’la birlikte, Doğan Kitap, 2017), Halepsizler (Aras Yayıncılık, 2018), Sancak Düştü: İskenderun Sancağı’ndan Hatay’a “Ermeni Meselesi” (Aras Yayıncılık, 2021), Ahalinin Gidişi: Musa Dağ 1939 (Aras Yayıncılık, 2021), “Şimdi Kim Kaldı İmroz’da?” Mutlular Adasından Yasak Bölgeye Gökçeada (istos yayın, 2022).