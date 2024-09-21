2024'ün En Yüksek Gişe Hasılatlı Filmi Disney+'a Geliyor

2024'ün en yüksek gişe hasılatına sahip filmi Ters Yüz 2, 25 Eylül'de Disney+'ta yayına girecek. Film, Yılın en yüksek başlangıcına imza atarak ABD'de 155 milyon dolar, diğer ülkelerdeyse 140 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Kelsey Mann’ın yönettiği Ters Yüz 2'de izleyiciler, artık bir ergen olan Riley'nin aklına dönüyor. Uzun süredir kumanda merkezini başarılı bir şekilde yöneten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti'nin yanına Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç da ekleniyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, animasyon komedisi, 1 milyar dolar barajını aşarak dünya çapında 1,5 milyar dolar hasılat yapmayı başarmıştı.

Variety'nin film eleştirmeni Owen Gleiberman, övgü dolu yorumlar alan filmle ilgili yaptığı incelemede şunları yazmıştı:

"Ters Yüz 2, Pixar için muzaffer bir yaratıcı dönüşe işaret ediyor ve bu stüdyonun en iyi yaptığı şeyi herkesten daha iyi yapıyor: Çocuklar ve yetişkinlerin bakışını birleştiren en etkili noktayı bulmak. Film aslında hepimizin kişiliklerimizi şekillendirmek için yaptığı mikro seçimlerle ilgili."

Kaynak: Independent Türkçe