1 Mayıs'ın unutulmaz afişini hazırlayan ressam Orhan Taylan hayatını kaybetti
Türkiye’nin önde gelen ressamlarından Orhan Taylan 82 yaşında hayatını kaybetti.
Barış Derneği'nin öncülerinden ressam Orhan Taylan 82 yaşında hayatını kaybetti.
1 MAYIS AFİŞİNİN RESSAMIYDI
1 Mayıs 1976’da çizdiği ve 1 Mayıs’ların simgesi haline gelen afişiyle hafızalarda yer eden Orhan Taylan figüratif üslubuyla Türk resim sanatında önemli bir yere sahipti.
Orhan Taylan’ın yakın dostu şair, yazar Ataol Behramoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sanatçı, düşünür, bir Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, cezaevi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü."