Meteoroloji uyardı: İstanbul'u dolu vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu uyar yapıldı.

Gece saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışa ve doluya dikkat çekilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale’de, gece saatlerinden sonra Balıkesir, Tekirdağ, Edirne’nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası’nda, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem