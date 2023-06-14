İstanbulKart'ta yeni dönem: Yetersiz bakiyeyle yolculuk yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı üçüncü oturumunda "İstanbulkart bakiyesi yetersiz olan dijital İstanbulkart sahiplerine 15 TL bakiye sağlanması" teklifi İBB Meclisi’ne sunuldu. Teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Böylece, dijital İstanbulkartlar için eksi bakiye dönemi başladı.

İstanbulKart'ta yeni dönem: Yetersiz bakiyeyle yolculuk yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı üçüncü oturumu bugün gerçekleştirildi. "İstanbulkart bakiyesi yetersiz olan dijital İstanbulkart sahiplerine 15 TL bakiye sağlanması" teklifi İBB Meclisi’ne sunuldu. Teklif, oybirliğiyle kabul edildi.

Medyascope'un haberine göre; Komisyon raporunda yer alan bilgiye göre; 2022 Ocak-2023 Aralık sonu itibarıyla İstanbul genelinde; 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart Mobil uygulama QR kullanıcısı, 40 milyon 44 bin 321 kere turnikelerden geçti. 1 milyon 339 bin 620 geçişte yolcular yetersiz bakiye nedeniyle geçişini yapamadı. Aynı dönemde "yetersiz bakiye" uyarısı alan İstanbulkart Mobil kullanıcı sayısı ise 432 bin 70.

Rapora göre, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Mobil kullanıcıları yetersiz bakiye uyarısı alıyor. "Yetersiz bakiye" uyarısı alan kartların sahiplerinin yüzde 62,40’ı aynı gün dolum yaparken, yüzde 13,68’i ilerleyen günlerde dolum yapıyor. Yüzde 23,92’si dolum yapmayarak İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanmaktan vazgeçiyor.

Etiketler
İstanbul
Adı aşk dedikodularına karışınca isyan etmişti... Mehmet Aslantuğ'un açıklamasına Arzum Onan'dan dikkat çeken yanıt! Mehmet Aslantuğ'un açıklamasına Arzum Onan'dan dikkat çeken yanıt!
Eskişehir'de 'Onur Haftası' etkinlikleri yasaklandı Eskişehir'de 'Onur Haftası' etkinlikleri yasaklandı
Bin 190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığı’nda: Aralarında Kılıçdaroğlu'nun dosyası da var! Bin 190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığı’nda
Şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu! Şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu!
ÇOK OKUNANLAR
Şans onlardan yana: Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
Hayat boyu bolluk içinde yaşıyorlar: Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor! Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor!
Yaz ayını bekleyenlere kötü haber: Sıcak havayı unutun Yaz ayını bekleyenlere kötü haber: Sıcak havayı unutun
Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: Evet boşandık! Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: Evet boşandık!
Yaşam mücadelesi veriyordu: Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ının eşi feryat etti 'Hadi uyan sevgilim' Yaşam mücadelesi veriyordu: Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ının eşi feryat etti 'Hadi uyan sevgilim'