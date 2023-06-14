Eskişehir'de 'Onur Haftası' etkinlikleri yasaklandı

Eskişehir Valiliği, "Onur Haftası" etkinliklerinde provokasyon olabileceği iddiasıyla 1 ay süreyle kentteki tüm eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı aldı.

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Eskişehir'de 'Onur Haftası' etkinlikleri yasaklandı

Eskişehir Valiliği, haziran ayındaki 'Onur Haftası'nda' kamuya açık alanlarda yapılması planlanan yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festivallerin 30 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, genel asayişin sağlanması için yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma gibi kamuya açık alanlarda etkinlerin 30 gün yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kanun maddesindeki hükümler gereğince, İlimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival ve benzeri etkinlikler, Eskişehir Valiliğinin 14.06.2023 tarih ve 232 sayılı kararı ile 15.06.2023 tarihi saat 00.01 ile 14.07.2023 tarihi saat: 00.00'a kadar (30) gün süreyle yasaklanmıştır."

Eskişehir'de 2021 yılındaki yürüyüşte 1’i avukat 20 kişi, geçen yılki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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