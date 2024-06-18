Sarıyer'de korkutan yangın yeniden başladı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 17.00 sıralarında otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Yangın aynı bölgede saat 22.00 sıralarında yeniden başladı.
Edinilen bilgiye göre, Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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