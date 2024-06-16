İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve okulların da kapanmasıyla yüzbinlerce vatandaş tatil için şehir dışına çıktı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Normal günlerde yoğun trafik yaşanan E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafikte yaşanan sakinlik havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA