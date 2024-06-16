İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbulluların 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehir dışına çıkması sebebiyle yollar boş kaldı. E-5 karayolu Cevizlibağ bölgesindeki sakinlik dron ile görüntülendi.
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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve okulların da kapanmasıyla yüzbinlerce vatandaş tatil için şehir dışına çıktı.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Normal günlerde yoğun trafik yaşanan E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafikte yaşanan sakinlik havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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