Üsküdar'da korkutan yangın: Üç katlı ahşap binadan geriye külleri kaldı

Edinilen bilgilere göre, Salacak Yaşar Nezihi Özsoy Sokak'taki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri metruk olduğu belirtilen yapıyı saran alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması başlattı.

Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendirilirken, incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA