Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı: İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kentte yaşayan vatandaşlara rahat nefes aldırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un önceden uyarısını yaptığı yağışlar, şimşeklerle birlikte İstanbul'u adeta aydınlattı.

Önceki günlerde etkili olan aşırı sıcak ve yüksek nem nedeniyle bunalan İstanbullular, sağanakla serinleme fırsatı buldu.

Kentin birçok ilçesinde, Anadolu Yakası'nda Kavacık, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Ümraniye'de etkili olan gök gürültülü sağanak, özellikle Aydos Ormanı ve Beykoz Örnekköy'de kısa süreli dolu yağışına da neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran sağanaktan korunmak isteyenler, duraklara, iş yeri tentelerinin altına ve metro girişine sığınmak zorunda kaldı. Cevizlibağ'da tramvay durağında bekleyenler de ıslanmamak için büyük mücadele verdi.