İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranı gün geçtikçe azalıyor

İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranlarında yaşanan yükseliş, havaların ısınmasıyla birlikte hızla düşüş gösteriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, megakentin baraj doluluk oranı yüzde 80'in altına inerek yüzde 74.6 seviyesine geriledi.

Geçtiğimiz günlerde yüzde 86.81 ile en yüksek seviyeye ulaşan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı da azalarak yüzde 74.6 oldu. Diğer barajlardaki doluluk oranlarının da düştüğü görülüyor.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Haziran itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları:

Alibey Barajı: Yüzde 45.01

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 69.59

Darlık Barajı: Yüzde 72.83

Istrancalar Barajı: Yüzde 25.24

Kazandere Barajı: Yüzde 63.76

Elmalı Barajı: Yüzde 75.73

Ömerli Barajı: Yüzde 86.81

Pabuçdere Barajı: Yüzde 62.99

Sazlıdere Barajı: Yüzde 58.81

Terkos Barajı: Yüzde 84.69