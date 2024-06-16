İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranı gün geçtikçe azalıyor

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları dün yüzde 74.91 olarak ölçülmüştü. Bugün yapılan ölçümlerde ise barajların ortalama doluluk oranı yüzde 74.6 oldu.

İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranı gün geçtikçe azalıyor

İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranlarında yaşanan yükseliş, havaların ısınmasıyla birlikte hızla düşüş gösteriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, megakentin baraj doluluk oranı yüzde 80'in altına inerek yüzde 74.6 seviyesine geriledi.

Geçtiğimiz günlerde yüzde 86.81 ile en yüksek seviyeye ulaşan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı da azalarak yüzde 74.6 oldu. Diğer barajlardaki doluluk oranlarının da düştüğü görülüyor.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Haziran itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları:

Alibey Barajı: Yüzde 45.01

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 69.59

Darlık Barajı: Yüzde 72.83

Istrancalar Barajı: Yüzde 25.24

Kazandere Barajı: Yüzde 63.76

Elmalı Barajı: Yüzde 75.73

Ömerli Barajı: Yüzde 86.81

Pabuçdere Barajı: Yüzde 62.99

Sazlıdere Barajı: Yüzde 58.81

Terkos Barajı: Yüzde 84.69

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri... Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...
Birçok şef anlatmamıştı ; Lokum gibi et kavurmanın sırrını Mehmet şef açıkladı Birçok şef anlatmamıştı ; Lokum gibi et kavurmanın sırrını Mehmet şef açıkladı
Üsküdar'da korkutan yangın: Üç katlı ahşap binadan geriye külleri kaldı Üsküdar'da korkutan yangın: Üç katlı ahşap binadan geriye külleri kaldı
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
ÇOK OKUNANLAR
İddia I Fenerbahçe sezona hızlı girdi: 4 oyuncuyla anlaştı Fenerbahçe, 4 oyuncuyla anlaştı
Bayram namazı çıkışı yurttaşla CHP lideri Özel arasında 'Hamas' tartışması: 'İspanya Filistin'i benim mektubumla tanıdı' Bayram namazı çıkışı yurttaşla CHP lideri Özel arasında 'Hamas' tartışması
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı: 13 balta darbesi tespit edildi Kayseri'de Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı