Marmaray'da İntihar! Marmaray Seferler Yeniden Normale Döndü

Marmaray seferleri Yeşilyurt istasyonunda bugün (20 Ağustos) meydana gelen intihar olayı nedeniyle durdurulmuş ve Yeşilyurt-Ataköy seferlerine tek yönlü olarak devam ediliyordu.

Marmaray X hesabından yapılan paylaşıma göre, tren seferleri çift yönlü işletilmeye başlanmış olup normale döndü.

Yeşilyurt istasyonunun kapatılma sebebi olarak ise "Üzücü bir olay" ifadeleri kullanıldı.

Marmaray'ın sosyal medya paylaşımının altına ise vatandaşlardan tepki yağdı. Seferlerin hala normale dönmediğini ifade eden X kullanıcılarının bazı yorumları şu şekilde:

"Normale falan döndüğü yok. Kaç dk dır Ataköy de bekliyoruz. Üstüne Marmaray bozuldu diye anons edip başkasına bindiriliyoruz !!!"

"Seferleri hala normale döndürmeyi becerememişsiniz malesef çünkü yaklaşık yarım saattir Bakırköy’de bekliyoruz"

"E Ataköy de 10 dakikadır bekliyoruz nasıl çalışmaya başladı çift hat?"