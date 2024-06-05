Kartal'da 5 katlı binada çökme meydana geldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın 2. katındaki balkon çöktü. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Kartal'da 5 katlı binada çökme meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Kartal Cevizli Mahallesi Ardıç Ağacı Sokak’ta meydana gelen olayda, 5 katlı binanın 2. katındaki balkonda çöktü.

Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İHA

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