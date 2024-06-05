İstanbullular dikkat! 15 saatlik su kesintisi yapılacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerine 15 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

İstanbullular dikkat! 15 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerine terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan 00.00'a kadar su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek.

Kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri. Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri. Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."

Kaynak: AA

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