Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 373 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında 373 kilogram kokainin ele geçirildiğini belirtti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Güney Amerika’dan Ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında; 373 Kg Kokain ele geçirildi

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa’nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa’da “NARKOÇELİK-20” operasyonları düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Uyuşturucu Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Operasyon
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