Kartal Belediyesi’nden fırınlara Ramazan denetimi

Kartal Belediyesi Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajları ekipler tarafından kontrol edildi.

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Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Ramazan ayı nedeniyle fırın denetimlerini sıklaştırdı.

Fırın ve unlu mamuller üreten işletmelerde genel hijyen ve temizlik, ekmek gramajı kontrolü gibi halk sağlığını ilgilendiren konular incelenirken, işyeri ruhsatları, vergi levhası, etiket ve fiyatlar da ekiplerin denetiminden geçti. Satış alanlarının yanı sıra imalathane bölümleri de detaylı bir şekilde incelendi.

Kartallıların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşabilmeleri için geçekleştirilen denetimlere Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün ekipleri katıldı.

Fırınları tek tek gezen ekipler, ilçede bulunan işletmelerin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimler, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı süresince artarak devam edecek. 

 
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