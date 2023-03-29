İBB'den 'metrobüsler parçalandı' iddiaları için açıklama

GERÇEK GÜNDEM /

İETT'nin metrobüs araçlarını kepçeyle parçaladığını iddia eden görüntüler kısa sürede iktidara yakın sosyal medya hesapları tarafından yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan anların tarihine ait herhangi bir bilgi yer almazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada söz konusu görüntüler için; "2007 ve 2008 yılında Hollanda’dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının ‘Makine Kimya Endüstrisi’ tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklama şöyle oldu:

Bugün bazı sosyal medya hesaplarında İETT’nin metrobüs araçlarının parçalandığına dair haberler yer almıştır.

Söz konusu görüntü; 2007 ve 2008 yılında Hollanda’dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının ‘Makine Kimya Endüstrisi’ tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür.

Kurumumuz, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını şehrimize kazandırmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Kaynak: Gerçek Gündem