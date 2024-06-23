İstanbullular dikkat! Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı bakıma giriyor

Her gün yüzbinlerce yerli ve yabancı vatandaşı İstanbul'un tarihi noktası Eminönü'ne taşıyan T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı bakıma giriyor.

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İstanbullular dikkat! Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı bakıma giriyor

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 23.00'ten itibaren seferler Eminönü-Üniversite durakları arasında yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda hat bakım çalışmaları nedeniyle 23 Haziran Pazar günü seferler saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılacaktır. Saat 23.00'ten 00.00’a kadar Üniversite-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir."

Kaynak: AA

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