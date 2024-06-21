Bahçelievler ve Bağcılar'daki silahlı saldırılara ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da son zamanlarda artan silahlı saldırılara ilişkin polis operasyonu düzenlendi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 ayrı silahlı saldırıya karıştığı düşünülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler ve Bağcılar'daki silahlı saldırılara ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 3 ayrı silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ilçedeki silahlı saldırılar sonrası şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 15 Haziran'da Bahçelievler'deki bir iş yerine ve 18 Haziran'da Kartal'daki film setinin çekim ofisine düzenlenen saldırılar ile dün Bağcılar'da Avşin Altuntaş'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelilerini belirledi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, kalaşnikof tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ile bu silahlara ait 170 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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