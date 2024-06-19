Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'un önemli ulaşım araçlarından Marmaray'da çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Marmaray'ın Sirkeci Durağı'nda, bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Görgü tanıklarının aktarımlarına göre, tartışmaya dahil olan taraflar, birbirlerine tekme ve yumruk atmaya başladı. Kavga sırasında Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavgayı ayırmak için diğer yolcuların yoğun çaba sarf etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kavgaya karışan kişilerin birbirlerine öfkeyle bağırdıkları ve yumruk attıkları görülüyor.

Kavgada can kaybı veya yaralanma olduğu bildirilmezken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan kişileri ayırmaya çalıştı.

Kaynak: İHA