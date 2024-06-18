İstanbullulara müjde: 7'den 70'e herkese ücretsiz olacak

İstanbul'da yaşayan tüm çocuklar için müjde! Metro İstanbul, yaz boyunca ücretsiz ve eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunan Yaz Okulu'nu bu sene de düzenliyor.

1 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek programda, çocuklar ve aileleri için birbirinden keyifli ve öğretici etkinlikler yer alıyor.

Yaz okulu programı, İstanbul'da ikamet eden tüm çocuklar ve ailelerine açıktır. Katılım için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

ÜCRETSİZ HİZMETLER NELER?

Çocuk Programı: Robotik Kodlama, Aikido, Bilim Deney Atölyesi, Atletizm, Karikatür Çizimi, Origami, M-Çiftçi, Metro İstanbul Çocuk Korosu, Metro Öğreniyorum, Geri Dönüşüm Atölyesi, Yangın Bilinçlendirme Eğitimi, Badminton, Voleybol Eğitimi, Bilim Otobüsü, Çocuk Hakları Eğitimi, Basketbol Eğitimi ve Robot Yapımı teknikleri

Ebeveyn Programı: Toprak Saksı Atölyesi, Yangın Bilinçlendirme Eğitimi, Ebru Atölyesi, Yüz Yogası ve Seminerler