Aracın içinde boğazını kesmeye çalıştı: Polis ekipleri müdahale etti
Beykoz'da bir şahıs aracın içinde bıçakla boğazını kesmeye çalıştı. İntihar etmeye çalışan şahsa polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Boğazında kesikler olan şahıs hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’un Beykoz ilçesi Merkez Mahallesi, Riva Beykoz Otoyolu'nda gece saat 02.00 sıralarında Nihat A. isimdeki bir şahıs aracını yol kenarına park ederek 3-4 saat bekledi. Bir süre sonra Nihat A. aracın içindeki bıçakla boğazını kesmeye çalıştı. Olayın yaşandığı yere yakın şantiyede çalışan bir kişi tarafından durum fark edilerek polis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri boğazından yaralanan şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı adam Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: İHA
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