AKP sokak köpeklerinin 'uyutulması' konusunda geri adım atmıyor: Teklif hazır, Erdoğan'a sunum yapılacak

Sahiplenilmeyen köpeklere "ötanazi" uygulanmasını içeren taslak metni, yarın AKP’nin MYK toplantısında masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MYK üyelerinin görüşleri alındıktan sonra, teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması, takvimin uygun olması durumunda da tatil öncesi yasalaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AKP kaynakları, taslakta cins köpeklerle ilgili kaçak üretim yapıp, sonrasında fazla yavruları sokağa salanlara ilgili caydırıcı ceza öngörüldüğünü kaydetti. Parti kurmayları, “Sorumsuzca cins bir köpeği bir batında 5-6 tane yavrulatıyor. Birini veya ikisini alıyor gerisini bırakıyor sokağa, buna ceza olacak. Hem kaçak üretim açısından ceza olacak hem de sokağa bırakma cezası olacak. Bu rakam 50 bin lira olarak planlanıyor. Ancak caydırıcı olması açısından 50 bin liranın üzerinde bir rakam da olabilir” dedi.

Ayrıca, "tehlikeli ırk" olarak gruplandırılan hayvanları üreten, sahiplenen, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapanlara da hayvan başına 50 bin lira para cezası verilecek.

Sokak köpeklerinin barınaklara alınması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi konusunda sorumlulukları artırılan yerel yönetimlere de ilgili bakanlıklar tarafından destek de sağlanacak.

ÖTANAZİDEN GERİ ADIM YOK

Öte yandan, kamuoyunda en çok tartışma konusu olan sokak köpeklerine ötanazi uygulamasından geri adım atılmayacak. AKP kaynakları, "Bu konuda kararı veteriner hekimlerden oluşan bir heyet verecek. İlgili bakanlıklar, sahiplendirme, kısırlaştırma ve barınaklar konusunda belediyelerimize destek verecek. Bu konuda bir bütçe oluşturulacak” dedi.