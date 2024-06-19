AKP'li Güler'den "sokak hayvanları" açıklaması: "Uyutulma" olmak zorunda, yasada "ötanazi" olarak geçecek

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Uyutma olmak zorunda. Yasada ötanazi kavramı olarak geçecek. Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Temmuz ayında Meclis tatile girmeden sunulması beklenen kanun teklifiyle ilgili CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu.

"Hem toplumsal manada hem de toplum sağlığı açısından bir sorun olduğunu görüyoruz burada" diyen Güler, "Bunu ortadan kaldırma adına 5996 Sayılı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamı içerisinden ortak bir metni oluşturma açısından şu anda çalışıyoruz.

Köpek saldırısı sonucu yaralanan aileler, trafik kazasına sebebiyet veren, vefat eden ve yaralanan kişiler, yine kuduz riski kapsamında tedavi olan ve bu riski taşıyan kişiler olmak üzere toplumun her kesimi ile çok yakın bir görüşme trafiği yürüttük. En önemli başlık kısırlaştırma başlığı olacak. Kısırlaştırma ile beraber sahiplendirme, yani hayvansever vatandaşlarımızı sahiplendirmeye özendirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"UYUTULMA OLMAK ZORUNDA"

Güler, "Uyutulma olacak mı?" sorusunu, "Olmak zorunda. 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunu ile toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanlarında sağlığını korumak zorundasınız" diye yanıtladı.

"YASADA 'ÖTANAZİ' OLARAK GEÇECEK"

Hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan hayvanlara yönelik uygulamanın "öldürülme" ya da "uyutulma" değil, "ötanazi" tanımıyla yasada yer alacağını açıklayan Güler, "Sokaklar güvenli alanlar değildir hayvanlar açısından. Soğuk vardır, açlık vardır, saldırı vardır ve hastalıklar vardır yani hayvanlarımızın güvenli alana alınması gerekiyor. Sokakların güvenli hale gelmesi gerekiyor. Bu köpeklerin mutlaka toplanması lazım. Ve nitelikli, kalitesi yüksek barınaklara alınması gerekiyor" dedi.

"ÖTANAZİYE VETERİNER HEKİM VE KAMU YÖNETİCİLERİ KARAR VERECEK"

Güler, "Barınağa alınan bir köpeğe ötanazi uygulanmasına kim karar verecek?" sorusu üzerine, "Veteriner hekim kontrolünde buraları kuruyorlar. Hekimlerimizin kontrolünde ortaya çıkacak hususlardır. Kuduz hastalığı, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyutta vahşi bir hal almış köpekler var. Bunların tabii tespit ve kararını verecek de barınaktaki yönetici veteriner hekim ve kamu yöneticileri olacaktır" açıklamasında bulundu.