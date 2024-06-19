Kene bu kez Yozgat'ta can aldı...

Yozgat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören bir yurttaş hayatını kaybetti.

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

M.G'nin 12 Haziran'da vücuduna yapışan keneyi kendisinin çıkardığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Kene Yozgat
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