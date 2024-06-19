Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'da sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

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Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde ki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanal kenarında yürüyüş yapanlar, sulama kanalında ceset olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

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