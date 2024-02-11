İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

İstanbul'da bazı vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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