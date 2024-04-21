İstanbul'da pompalı tüfekle çektikleri anları sosyal medyada paylaşan 3 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan pompalı tüfekle çekilen video görüntülerinin ardından harekete geçerek çalışma başlattı.

Bu kapsamda, videoyu çeken M.E.Y. (18), M.A. (18) ve M.M.İ. (17) isimli üç kişi Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalndı. Ayrıca videoda kullanılan silahın Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi'ndeki bir ikamette ele geçirildiği belirtildi.

Zanlılar ifadelerinde, videoyu mizah amaçlı çektiklerini, e-ticaret işi yaptıklarını ve farklı bir amaçlarının olmadığını beyan etti. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA