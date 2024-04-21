İstanbul'da pompalı tüfekle çektikleri anları sosyal medyada paylaşan 3 kişi yakalandı

İstanbul 'da pompalı tüfekle çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da pompalı tüfekle çektikleri anları sosyal medyada paylaşan 3 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan pompalı tüfekle çekilen video görüntülerinin ardından harekete geçerek çalışma başlattı.

Bu kapsamda, videoyu çeken M.E.Y. (18), M.A. (18) ve M.M.İ. (17) isimli üç kişi Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalndı. Ayrıca videoda kullanılan silahın Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi'ndeki bir ikamette ele geçirildiği belirtildi.

Zanlılar ifadelerinde, videoyu mizah amaçlı çektiklerini, e-ticaret işi yaptıklarını ve farklı bir amaçlarının olmadığını beyan etti. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Apar topar şirket satışa çıkarıldı Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Apar topar şirket satışa çıkarıldı
İstanbul'da sağanak yağış: Bahçelievler'de metro istasyonunu su bastı İstanbul'da sağanak yağış: Bahçelievler'de metro istasyonunu su bastı
Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzleri güldürdü İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzleri güldürdü
İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı: Metrekareye 50 kilogram yağış düştü İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı: Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
AKOM'dan yağış ve fırtına raporu: Sıcaklıklar ne zaman artacak? AKOM'dan yağış ve fırtına raporu: Sıcaklıklar ne zaman artacak?
ÇOK OKUNANLAR
Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu: O sözü hiç unutamam... Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
İlber Ortaylı'dan Galataport'a tepki İlber Ortaylı'dan Galataport'a tepki
Resmen şifa kaynağı! Yılda yalnızca 2 ay hasadı yapılıyor: Tezgahtaki yerini aldı Resmen şifa kaynağı! Tezgahtaki yerini aldı
Hülya Avşar: Ünlü olduğumu Kaya sayesinde anladım Hülya Avşar: Ünlü olduğumu Kaya sayesinde anladım
Küflenmiş çikolatayı eleştiren tüketiciye, markanın CEO'sundan sert cevap: Tepkiler üzerine paylaşımını sildi Küflenmiş çikolatayı eleştiren tüketiciye, markanın CEO'sundan sert cevap