İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 16 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında yağma, işyeri kurşunlama, silah bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapılıyor.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Pendik ilçesinde 25.04.2024 tarihinde eylemde kullanacağı değerlendirilen patlayıcı mühimmat ile yakalandığı, Beşiktaş ilçesinde bir işinsanının tehdit edilmesi eylemini yaptıkları, Esenyurt ilçesinde 22.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen kıraathane, kafe, terzi, börekçi, araç ve ikamet kurşunlaması olmak üzere 7 ayrı işyeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Gaziosmanpaşa ilçesinde 24.04.2024 tarihinde bir kişiyi kaçırma, hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri belirtildi.

Operasyonlar sonucu 1 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı motosiklete el konuldu.

Kaynak: ANKA