İstanbul’da Motosiklet Kazası! Nişanlı Çiftin Yardımına Yoldan Geçen Sağlık Ekipleri Koştu

İstanbul Küçükçekmece’de motosikletli nişanlı çift kaza yaptı. Yaralılara o esnada yoldan geçen sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul’da Motosiklet Kazası! Nişanlı Çiftin Yardımına Yoldan Geçen Sağlık Ekipleri Koştu

İstanbul Küçükçekmece Beşyol'da akşam saatlerinde motosikletle seyir haline olan nişanlı çift kaza yaptı. Nişanlı çiftin yardımına o esnada ambulansla oradan geçen sağlık ekipleri koştu. Sağlık ekipleri ambulans içinde hasta olmasına rağmen durarak yaralılara müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri de ilk müdahalesi yapılan 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

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Kaynak: İHA

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