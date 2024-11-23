İstanbul'da Lodos Alarmı! Üsküdar Sahilinde Dev Dalgalar

İstanbul'da etkisini artıran lodos, Üsküdar sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Salacak sahilindeki alt yürüme yolu güvenlik amacıyla kapatılırken, dev dalgaların sahil yoluna kadar taştığı görüldü.

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İstanbul'da lodos gece saatlerinde etkisini arttırmasıyla dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar sahil yoluna kadar taştı.

İstanbul'da Lodos Alarmı! Üsküdar Sahilinde Dev Dalgalar - Resim : 1

Taşmanın etkisiyle sahilin alt kısmı kapatılırken, bazı vatandaşlar dalgaları arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar, Üsküdar sahilinden görüntülendi.

Kaynak: İHA

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