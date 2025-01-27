İstanbul'da Duvarlarında Çatlaklar Oluşan 7 Katlı Bina Boşaltıldı

İstanbul’un Kartal ilçesinde 7 katlı bir binanın yan tarafında yapılan çalışmalar sebebiyle, binanın iç duvarlarında çatlaklar oluştu. Kartal Belediyesi ekipleri apar topar binayı boşalttı.

İstanbul'da Duvarlarında Çatlaklar Oluşan 7 Katlı Bina Boşaltıldı

Kartal Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak üzerindeki 7 katlı bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Bana sakinleri, çatlakların yan tarafta devam eden inşaat çalışması sebebiyle oluştuğunu iddia ederek belediyeye ihbarda bulundu. Kartal Belediyesi ekipleri, binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdi. Dairelerde bulunan eşyalar, eşya taşıma asansörü ile nakliye kamyonlarına yüklendi. Belediye ekiplerinin, binadan karot örneği alarak detaylı inceleme yapacağı öğrenildi.

'BİNA YAMULDU'

Durumu anlatan bina sakini Nurettin Gürel, "Yandaki binanın temeli kazıldıktan sonra, bizim binada sarsıntı ve bazı kolonlarda çatlama oldu. Bina biraz yamulmuş, evi boşaltmaya çalışıyoruz. Eşyaları taşıyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da Duvarlarında Çatlaklar Oluşan 7 Katlı Bina Boşaltıldı - Resim : 1

Bina sakinlerinden Zeki Gürel ise, "Bina riskli olabilir, tahliye emri de verilebilir. Ama önce bu insanlar müsait mi? Gidecek yerleri var mı? Bunları düşünmeleri lazım. Bu kadar insan kışın ortasında, çocuklar okula gidiyor. İşe giden var, bütçesi olmayan var. Bunları göz önünde bulundurmaları lazım. Bize 2 saatte tahliye edin diyorlar. Bu mağduriyeti giderseler iyi olur" dedi.

Kaynak: DHA

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