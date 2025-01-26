Kadıköy'de Park Halindeki Cip Alev Alev Yandı

Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında park halindeki bir cipte yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede panik yarattı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 N 6209 plakalı cipin motor kısmında başlayan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy'de Park Halindeki Cip Alev Alev Yandı - Resim : 1

Kaynak: DHA

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