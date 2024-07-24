İstanbul'da Bir Binanın Balkonu Çöktü

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın birinci katındaki balkon kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina tahliye edildi.

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İstanbul'da Bir Binanın Balkonu Çöktü

Bayrampaşa'da balkonu çöken üç katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Altıntepsi Mahallesi Şair Baki Sokak'ta bulunan üç katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Kaynak: İHA

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Bina Bayrampaşa
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