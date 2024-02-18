İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 75.56 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 76.01

• Büyükçekmece Barajı yüzde 72.35

• Darlık Barajı yüzde 89.81

• Istrancalar Barajı yüzde 69.89

• Kazandere Barajı yüzde 60.44

• Elmalı Barajı yüzde 89.54

• Ömerli Barajı yüzde 88.5

• Pabuçdere Barajı yüzde 54.15

• Sazlıdere Barajı yüzde 54.76

• Terkos Barajı yüzde 70.32