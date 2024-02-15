İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişikliğe gidildi.

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti. Vatandaşlara gönderilen mail ve duyuru ile yeni ücretler paylaşıldı.

Yapılan açıklamada "İstanbulkart Çerçeve Sözleşme kapsamında, İstanbulkart Mobil ve bireysel.istanbulkart.istanbul’dan yapılan TL ve abonman yükleme işlemlerinde bankalar arası işlem masraflarına istinaden alınan ücretlerde 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde değişiklik yapılmıştır. Yeni işlem ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Değişiklikleri kabul etmemeniz halinde, İstanbulkart Çerçeve Sözleşme'nizi bu tarihe kadar ücretsiz feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişiklik geçerli olacaktır." denildi.

Yeni bakiye yükleme işlem ücretleri İstanbulkart resmi internet sitesinde yayımlandı. Yeni işlem ücretleri şöyle:

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik - Resim : 1

Etiketler
İstanbul
Show TV dizisinde değişiklik! Sandık Kokusu dizisine bir başrol daha geldi Show TV dizisinde değişiklik! Sandık Kokusu dizisine bir başrol daha geldi
Camiye çevrilen Ayasofya için Bilim Kurulu toplandı Camiye çevrilen Ayasofya için Bilim Kurulu toplandı
ATV'deki Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı dahil oluyor ATV'deki Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı dahil oluyor
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç!
Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu
İzmir için son anket sonuçları açıklandı: İşte oy oranları İzmir için son anket sonuçları açıklandı
İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor! İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor!
15 Şubat'tan sonra kaderi değişecek 4 burç açıklandı 15 Şubat'tan sonra kaderi değişecek 4 burç açıklandı