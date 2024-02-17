Yürüyen merdivene sıkışıp feci şekilde can verdi: İBB'den açıklama

Sosyal medyada görüntüleri hızla yayılan korkunç olay, İstanbul'da, Gayrettepe metro alt geçidinde yaşandı. Olayda, bir kişi, alt geçitteki yürüyen merdivene sıkıştı. Şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yürüyen merdivene sıkışıp feci şekilde can verdi: İBB'den açıklama

Gayrettepe metrosunda korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi Gayrettepe metro alt geçidinde bulunan yürüyen merdivene sıkışıp yaşamını yitirdi.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gayrettepe'de yaşanan iş kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda bugün saat 16.47’de yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm AKE ailesine başsağlığı dileriz."

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