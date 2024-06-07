Cemal Reşit Rey'de korkutan kaza: 17 kişinin ifadesi alındı

İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital pano devrildi. Panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrencinin yaralandığı olayla 17 kişinin ifadesi alındı. Polisteki ifadeleri tamamlanan 17 kişi ardından serbest bırakıldı.

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İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmişti. Feci kaza sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

17 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Ekran altında kalan yaralılar kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme sürerken, okul görevlilerinden 4 kişi tanık olarak ifade verdi. 3 Led teknisyeni ve 10 kongre teknisyeni ise şüpheli olarak taksirle yaralama suçundan ifadeleri alındı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 17 kişinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Ünlü konser salonu Cemal Reşit Rey'de dev ekran insanların üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı varÜnlü konser salonu Cemal Reşit Rey'de dev ekran insanların üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı varTürkiye

Kaynak: İHA

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